Borusan Next’ten Karadeniz hamlesi! Samsun’da yeni showroom açıldı

Borusan Next, büyüme yolculuğunda bu kez Karadeniz’e uzanan önemli bir adım attı. Borusan Next’in Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk yatırımı olan Borusan Next | Kosifler Oto Samsun, her marka ve model kullanılmış otomobil ve motosikletler için değerleme, ekspertiz, alım-satım, takas, finansman desteği ve sigorta çözümlerini yüksek hizmet kalitesiyle tek çatı altında sunuyor.

Borusan Next | Kosifler Oto Samsun açılışında konuşan Borusan Otomotiv Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar, ikinci el otomobil pazarının belirli şehirlerde yoğunlaştığını, Samsun’un bu şehirler arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Baydar, “Borusan Next olarak, ikinci el otomobil pazarında güveni, şeffaflığı ve müşteri odaklı hizmet anlayışını yeniden tanımlamak amacıyla yola çıktık. Türkiye’de her yıl 1 milyonun üzerinde yeni otomobil satılırken, kullanılmış otomobil pazarı 8 milyona yaklaşan hacmiyle çok güçlü bir ekosistem oluşturuyor. Bu yolculukta müşterilerimizden ve iş ortaklarımızdan aldığımız geri bildirimler de doğru bir ihtiyaçtan yola çıktığımızı net şekilde ortaya koyuyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye genelinde 91 satın alma noktasına ulaştık ve 7 farklı şehirde faaliyet gösteriyoruz. Samsun, bu yolculukta bizim için gurur duyduğumuz önemli adımlardan biri. Aynı zamanda Türkiye’de gerçekleşen kullanılmış otomobil satışlarının yaklaşık %80’inin gerçekleştiği 10 büyük şehir arasında yer almasıyla, stratejik önemi yüksek bir lokasyon. Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk yatırımımızı hayata geçirirken, bayilik modelindeki ikinci iş birliğimizi de Kosifler Oto ile gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Borusan Next | Kosifler Oto Samsun’un, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına tek bir platformdan yanıt veren yapısıyla bölgede güvenli ve konforlu bir ikinci el otomobil deneyimi sunacağına inanıyoruz” dedi.

Kosifler Group CEO'su Temel Aras ise uzun yıllara dayanan iş birliklerini ikinci el pazarına taşımaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Borusan Otomotiv ile 40 yılı aşan köklü iş birliğimizi, Borusan Next markasıyla ikinci el otomobil pazarına taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Samsun’da yıllar içinde adım adım büyüttüğümüz varlığımızı, Borusan Next ile yeni bir boyuta taşıyoruz. Borusan Next’in güven, şeffaflık ve müşteri deneyimi odağındaki yaklaşımının sektöre çok önemli bir değer kattığına inanıyoruz. Bu iş birliği, hem bölgemizdeki varlığımızı güçlendirecek hem de müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini daha da ileriye taşıyacak” dedi.