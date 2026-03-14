Borusan Next ve Togg’den sürpriz kampanya!

Türkiye’de premium otomotiv perakendeciliğinin öncülerinden Borusan Otomotiv’in ikinci el otomobil ve motosiklet pazarındaki markası Borusan Next, Togg ile dijital ekosistemini genişleten yeni bir iş birliğine imza attı. Yeni entegrasyon sayesinde Trumore Dijital Deneyim Platformu kullanıcıları, araç bilgilerini uygulama üzerinden girerek Borusan Next’in gelişmiş fiyat değerleme sistemiyle anlık teklif alabiliyor ve ekspertiz randevusu talep ederek satış sürecini başlatabiliyor.

Her marka ve model araç için geçerli olan bu iş birliği kapsamında, Trumore üzerinden oluşturulan talepler doğrudan Borusan Next sistemlerine aktarılıyor. Borusan Next çağrı merkezi ekipleri, kullanıcılarla iletişime geçerek ekspertiz randevusunu planlıyor ve satış sürecini yönetiyor. Bu sayede iki platformun entegrasyonu, dijital kolaylığı Borusan Next’in kurumsal hizmet güvencesiyle birleştirerek kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

5 bin TL şarj kampanyası

İş birliği kapsamında mart ayı boyunca geçerli özel bir kampanya da sunuluyor. Otomobilini Trumore Dijital Deneyim Platformu üzerinden Borusan Next’e satan kullanıcılar, 5 bin TL değerinde Trugo şarj hediyesi kazanıyor.