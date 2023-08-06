Borusan EnBW Enerji’den Bandırma Karadağ Kestanesi’nin Geleceği Projesi

Borusan Grup şirketlerinden Borusan EnBW Enerji, Balıkesir’deki Bandırma Rüzgâr Enerji Santrali (RES) yakınlarında yer alan Karadağ bölgesinde, kestane üreticiliğinin büyük bir geçim kaynağı olduğu yerel halka destek olmak ve biyoçeşitlilik kaybını önlemeye yönelik sürdürülebilir bir yaklaşım sergiliyor.

Borusan EnBW Enerji’nin Karadağ Kestanesi’nin Geleceği Projesi, Çin kökenli zararlı bir tür olan Kestane Gal Arısı’nın neden olduğu kestane üretimindeki önemli düşüşü engellemeyi hedefliyor. Bu istilacı tür, kestane ağaçlarına büyük zarar verirken kestane veriminin yüzde 80 oranında düşmesine neden oluyor.

Biyolojik mücadele

Yerel halk kestane zararlısı olan Gal Arısı ile mücadele için ilk önce kimyasal mücadele yöntemini denemiş fakat başarılı olamamıştır. Proje kapsamında yapılan incelemeler neticesinde bu sorunun Japonya ve İtalya’da biyolojik mücadele yapılarak çözüldüğü ve Türkiye’de de Orman Genel Müdürlüğü tarafından biyolojik mücadele çalışmalarının devam etmekte olduğu tespit edildi. Aynı zamanda, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde biyolojik ajanın Bandırma’da çoğaltılacağı laboratuvar için ekipman desteği sağlandı. Kasım 2022’de “Kestane Gali Toplama Etkinliği” gerçekleştirilirken, toplanan yaklaşık 25.000 adet gal, soğuk hava deposunda muhafaza edilmek üzere yerel laboratuvara teslim edildi. 2023 yılı Nisan ve Mayıs aylarında yumurtadan çıkan yararlı böcekler (Torymus sinensis) Haziran ayı itibarıyla doğaya salınmaya başlandı. Eş zamanlı olarak, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Kahraman İpekdal ile birlikte yerel halka yönelik olarak biyolojik mücadele çalışmaları hakkında seminer düzenlendi, yararlı böceklerin popülasyonunun artırılmasını sağlamak için kimyasal mücadele yapılmaması konusunda uyarıcı afişler asıldı ve köy halkına bilgilendirmeler yapıldı.

Kayıt altına alınıyor

Sürekli olarak aynı noktaya yararlı böcek salımı yapılarak oluşturulan kontrol bölgesindeki popülasyonda değişim gözlemleniyor. Bu bölgeden toplanacak gallerden yüzde 5 oranında yararlı böcek çıkması popülasyonun bu bölgede yerleştiğini gösterecek. Verim artırma çalışması yapılan ağaçlara numarataj yapılarak kayıt altına alınırken meyve verimi bölgedeki diğer ağaçlar ile karşılaştırılıyor. İlk etapta, verim çalışmalarında uygulama yapılmayan ağaçlara göre yüzde 20 verim artışı kaydedildi. Proje kapsamında aynı zamanda salınacak olan yararlı böceklerin zirai ilaçlar ile zarar görmesini önlemek için çevre köylerde düzenli bilgilendirme çalışması yapılıyor.

İklim, insan ve inovasyon

Karadağ Kestanesi’nin Geleceği Projesi’ni üniversiteler ve kamu kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerçekleştiren Borusan EnBW Enerji, projeyle kestane gal arısıyla mücadelede etkili olan biyolojik ajanları kullanarak yerel halka doğru mücadele yöntemlerini de tanıtmayı amaçlıyor. Ayrıca Karadağ bölgesindeki ağaçlara başarılı uygulamalar yaparak kestane verimliliğini artırmayı ve sonuç olarak yerel halkın geçim kaynaklarının yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen kurum, biyolojik mücadele yapan yerel laboratuvarı desteklemeyi, biyolojik ajanların başarılı uygulama bölgelerinden toplanmasını ve yerel laboratuvarda üretimini sağlamayı da amaçlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Borusan’ın sürdürülebilirlik odak alanları olan iklim, insan ve inovasyon başlıklarından iklim başlığının Karasal Yaşam alanı kapsamında biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi hedeflenirken, projenin yöntemi itibariyle, kimyasal ilaç kullanımının azalması, dolayısıyla toprağa ve suya karışan kimyasalların engellenmesi de planlanıyor. Bu sayede Karadağ bölgesi kestane ağacı biyoçeşitliliği sürdürülebilir yöntemlerle korunacak.

Projenin sonraki aşamalarında ise popülasyon artışıyla birlikte yapılan diğer bilimsel çalışmalara ek olarak önemli bir katkı sağlanması amaçlanıyor. Proje kapsamında, yararlı böceklerin üremesi için belirlenen bir alan oluşturulacak ve Türkiye genelinde zarar gören kestane ormanlarına gerektiğinde bu yararlı böcekler gönderilebilecek.

Biyoçeşitlilik projeleri

Borusan Holding ve Grup şirketleri sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre ederken iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden toplumsal faydaya, iklim krizinden biyoçeşitlilik kaybına, yetenek kazanımından eşit çalışma şartlarına, iş sağlığı ve güvenliğinden inovasyona kadar birçok konuyu sürdürülebilirlik perspektifinden ele alırken sürdürülebilirliği, paydaş temelli bir yapılanma olarak görüyor ve tüm yaşam için fayda üretmek adına çalışıyor.

Energie Baden-Württemberg AG’nin (EnBW) ise müşteriler, hissedarlar, işgücü, iş ortakları ve toplum için bugün ve gelecekte ekonomik, çevresel ve sosyal katma değer oluşturmak üzerine kurulmuş bir yaklaşımı bulunuyor. EnBW, Almanya’da türlerin korunmasına yönelik biyoçeşitlilik projeleri de yürütüyor.