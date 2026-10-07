Borusan, 5’i yüzde 100 hisse devriyle bünyesine aldı!

Borusan EnBW Enerji bünyesinde kurulan elektrikli araç şarj ağı markası ‘5’, yüzde 100 hisse devri tamamlanarak, tüm operasyon ve yatırım süreçleriyle doğrudan Borusan Grubu’na katıldı. 5, güçlü mobilite ve müşteri ekosistemine sahip Borusan’ın gücüyle büyümeyi sürdürecek. Borusan ve EnBW arasındaki stratejik ortaklık da yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne güçlü katkı sunmaya devam edecek.

Borusan Holding ve Energie Baden-Württemberg AG’nin (EnBW) ortak girişimi Borusan EnBW Enerji’nin elektrikli araç şarj ağı markası 5, %100 hisse devriyle, operasyonlarına ve yatırımlarına Borusan Grubu çatısı altında devam edecek. Elektrikli araç şarj ağı faaliyetleri halihazırda olduğu gibi 5 markasıyla, bu alanda güçlü mobilite ve müşteri ekosistemi bulunan Borusan bünyesinde büyümeyi sürdürecek. Borusan EnBW Enerji de güçlü ortaklık yapısıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam edecek.

Borusan Grup Lideri Özgür Günaydın, şu değerlendirmede bulundu: “5 markasını kurarken hedefimiz, Türkiye’nin e-mobilite dönüşümüne kolay, güvenli, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir bir altyapıyla öncülük etmekti. Ekibimizin sahadaki yetkinliği ve vizyonu sayesinde bu girişim, çok kısa sürede sektörün en verimli şarj ağlarından biri haline gelerek kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir yapıya ulaştı. Şimdi bu olgunluğu bir adım öteye taşıyoruz. Tüketici odaklı doğası gereği şarj ağı işimizi, Borusan’ın 82 yıllık kurumsal gücü ve otomotiv sektöründeki tecrübesiyle doğrudan yöneterek güçlendiriyoruz. EnBW ile yenilenebilir enerji alanındaki ortaklığımız, 17 yıldır olduğu gibi Borusan EnBW Enerji’nin yeni yatırımlarıyla güçlenerek sürerken, elektrikli araç şarj operasyonlarımızı da Borusan ekosisteminin sunduğu imkânlarla büyüteceğiz.”

Grup içinde mobilite entegrasyonu ve uçtan uca süreç yönetimi

Yüksek güçlü şarj noktalarına odaklanan 5, doğrudan tüketiciye temas eden yapısıyla Borusan Grubu bünyesinde araç tedarikinden, şarj altyapısına kadar uçtan uca yönetilen bütünleşik ve tüketici dostu bir mobilite yapısı içinde entegre bir şekilde büyümeye devam edecek. 2030 yılında 3.000 şarj noktasına ulaşmayı amaçlayan 5, bu doğrultuda yaklaşık 10 milyar TL’ye ulaşacak yatırımları devreye almayı planlıyor.

Elektrikli araç şarj ağı alanında kolay, güvenli, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunan 5, kısa sürede Türkiye genelinde 550’nin üzerinde aktif şarj noktasına ulaştı. Pazarda önemli oyuncular arasına giren ve verimlilikte ön sıralarda yer alan 5, 100 binin üzerinde müşteriye hizmet veriyor.

EnBW ile enerjide güçlü ortaklık

Borusan EnBW Enerji, ana faaliyet alanında yenilenebilir enerji yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. Başta 413 MW kurulu güce sahip depolamalı rüzgâr enerji santralleri olmak üzere yeni yatırımlarla Türkiye’nin yeşil enerji dönüşümüne olan katkısını artırarak sürdürecek.

Borusan EnBW Enerji’nin portföyünde rüzgâr, güneş ve hidroelektrik olmak üzere tamamı yenilenebilir kaynaklara dayalı 14 santral bulunuyor ve 937 MW kurulu güce sahip. Şirket, yıllık 2,7 TWh üzerinde enerji üreterek yaklaşık 1 milyon hanenin ihtiyacını karşılıyor.