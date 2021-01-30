Borun Çin'e yolculuğu başladı

Rusya’ya ilk blok ihracat treni ile Çin’e bor madeni taşıyan ihracat treni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katıldığı tören ile Ankara Gar’ında uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce Çin’e deniz yoluyla gerçekleşen ihracatın 45 ila 60 gün sürdüğünü belirterek, bunun demir yoluyla artık 15-20 gün içinde yapılacağını söyledi.

Çin'e ilk bor ihracatı

Eti Maden ve TCDD’nin iş birliğiyle Çin’e ilk bor ihracatının gerçekleştiğini vurgulayan Dönmez, 2020’de Türkiye’nin maden ihracatının altın hariç bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 4,27 milyar dolar olduğunu kaydetti. Dönmez, toplam 190 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, Türkiye’nin toplam ihracatında madenciliğin payının yaklaşık yüzde 2,75 seviyesinde olduğunu ifade etti.

Dünya lideri

Maden ihracatında en önemli kalemlerden birinin bor olduğunun altını çizen Dönmez, “Her türlü olumsuzluğa rağmen, 2020’de 1,73 milyon ton satışla dünya bor sektöründeki liderliğimizi sürdürdük. Küresel talebin yüzde 57’sini karşıladık. Eti Maden, bor sektöründe dünyada güvenilir ve sürdürülebilir tedarikçi olarak biliniyor” ifadelerini kullandı.

Demir İpek Yolunda stratejik bağlantı noktası

Rusya ve Çin’e gidecek ihracat trenlerinin uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgının başlangıcından itibaren kararlı adımlar sayesinde Avrupa ve Asya arasında durağanlaşan dünya ticaretinin, kesintisiz olarak devamını sağlayan lojistik güç olduklarını ortaya koyduklarını dile getirdi. Karaismailoğlu, “Bugün de geçtiğimiz aralık ayı içinde, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve orta koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasındaki seferlerini başarıyla tamamlayan ihracat trenlerimizin ardından, Ankara’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya yollayacağımız ilk blok ihracat trenimizin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Tek kuşak tek yol projesi”

Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayarak devasa bir ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan “Tek Kuşak Tek Yol Projesi”ni, Türkiye açısından da çok önemli bir proje, dahası bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, izledikleri proaktif politikalarla dünya demir yolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olan Türkiye’nin, Demir İpek Yolu’nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini söyledi. Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

4 bin 650 kilometre yol alacak

“Bugün uğurlayacağımız ihracat trenimiz de Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu’ndaki varış yeri olan Moskova’ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol katedecek. Ülkemizde üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesine taşınacak. Daha önce deniz ve kara yoluyla yapılan bu taşımanın demir yoluyla yapılıyor olması, Türkiye’de demir yolu alanındaki atılımların ve demir yolu işletmeciliğimize duyulan güvenin sonucudur.”

“Kuşak ve yol projesinde Türkiye kilit bir role sahip”

Pekin’den Londra’ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Projesinde, Türkiye’nin kilit bir role sahip olduğunu anımsatan Dönmez, “Son yıllarda demir yollarına yaptığımız yatırımlar bu projeyle birleşince, yaklaşık 40 milyon metrekarelik bir alanda 60’dan fazla ülke ve 4,5 milyarlık dünya nüfus hinterlandımıza girdi. Londra ve Pekin arasındaki networkün güçlenmesi, güzergah üzerinde yer alan yaklaşık 25 trilyon dolar büyüklüğündeki ülke ekonomilerinin daha da büyümesi, bizim için yeni fırsat pencereleri açıyor” değerlendirmesinde bulundu. Dönmez, bugün Türkiye’den Çin’e demir yoluyla ilk bor ihracatının gerçekleştiğine değinerek, şöyle devam etti: “754 metre uzunluğunda, 42 konteyner yüklü trenimiz, Eskişehir Kırka’dan yola çıkan rafine bor ürünlerini Çin’in Xiyan şehrine 2 haftalık bir zaman diliminde ulaştıracak. İhracat trenimiz Türkiye parkurunu 2 Şubat’ta tamamlayacak. Daha sonra Bakü-Tiflis-Kars demir yolu üzerinden Xian şehrine ulaşacak. Türkiye’den Çin’e toplam 7 bin 792 kilometre yol kat edecek. Seyahat boyunca 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçecek. Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz. Özellikle son dönemde deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda yükselme trendi devam eden navlunlara karşı TCDD’nin yaptığı yurt dışı taşımacılık yeni bir alternatif ve önemli bir fırsat imkanı doğuruyor bizler için. Süreden tasarruf edebileceğimiz bir süreç. Sadece bizim açımızdan değil, ihracat yaptığımız pazarlar açısından da ciddi bir kazanım olacak.”