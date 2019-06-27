0553 313 94 23

Börülcenin vücudumuza etkilerini biliyor musunuz?

Börülcenin zamanı.. Kıştan kalan sorunları vücuttan atmak için börülce kullanın.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:51
Börülcenin vücudumuza etkilerini biliyor musunuz?

Bütün kış vücudunuza biriken toksinleri börülceyle atmaya hazır mısınız? Oldukça güçlü bir antioksidan olan, cildi gençleştiren börülce, aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir.

Börülcenin faydaları

  • Ayaklarda oluşan şişlikleri azaltır.
  • İçerdiği çinko sayesinde deri üzerinde etkisi büyüktür. Yaralanmalardaki hücre yenilenmelerini desteklerken, bağışıklık sistemine de katkı sağlar.
  • Protein içeriği sayesinde tokluk hissi, enerji ve cilt yenileme özelliğine sahiptir.
  • Karbonhisrat ve lif sayesinde tokluk hissi verirken, diyet yapmak isteyenlere yardımcı oluyor. 
  • Saç köklerini besleyerek dökülmeyi engeller.
  • Tansiyonu ve şekeri düşürücü özelliğe sahiptir.
  • Börülce düzenli tüketildiğinde, mide ve pankreastaki zararlı toksinleri atar.
  • Dil, diş ve ağız içerisindeki bakterileri öldürür, iltihapların giderilmesini sağlar.
  • Beta-karoten eksikliğini giderir.

Börülcenin besin değeri

börülcenin besin değeri

Enerji
485 kj
 
 
116 kcal
 
Yağ
0,53g
 
Doymuş Yağ
0,138g
 
Tekli Doymamış Yağ
0,044g
 
Çoklu Doymamış Yağ
0,225g
 
Karbonhidratlar
20,76g
 
Şeker
3,3g
 
Fiber
6,5g
 
Protein
7,73g
 
Sodyum
4mg
 
Kolesterol
0mg
 
Potasyum
278mg

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:51
  1. börülce
  2. börülcenin faydaları
  3. börülcenin etkileri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den "Hol Kampı" tepkisi
    1. BM'den "Hol Kampı" tepkisi
    2. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
    3. HKÜ belgesel ekibi deniz fenerlerinin..
    4. SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz..
    5. Organları 6 kişiye umut oldu
    6. Başkan Babaoğlu’ndan, Kick Boks..
    7. Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
    8. SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı
    9. Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür..
    10. Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında..
    11. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    12. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    13. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    14. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    15. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    16. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    17. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    18. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    19. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    20. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    21. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    22. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
    23. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
    24. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    25. Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
    26. Kaymakam Uzun, Muharremler köyünde..
    27. Deve sütü cilde faydaları deve sütü..
    28. Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1..
    29. Fetih Müzesi’ne bir ödül daha
    30. Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar