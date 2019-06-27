Börülcenin vücudumuza etkilerini biliyor musunuz?
Börülcenin zamanı.. Kıştan kalan sorunları vücuttan atmak için börülce kullanın.27 Haziran 2019 Perşembe 14:51
Bütün kış vücudunuza biriken toksinleri börülceyle atmaya hazır mısınız? Oldukça güçlü bir antioksidan olan, cildi gençleştiren börülce, aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir.
Börülcenin faydaları
- Ayaklarda oluşan şişlikleri azaltır.
- İçerdiği çinko sayesinde deri üzerinde etkisi büyüktür. Yaralanmalardaki hücre yenilenmelerini desteklerken, bağışıklık sistemine de katkı sağlar.
- Protein içeriği sayesinde tokluk hissi, enerji ve cilt yenileme özelliğine sahiptir.
- Karbonhisrat ve lif sayesinde tokluk hissi verirken, diyet yapmak isteyenlere yardımcı oluyor.
- Saç köklerini besleyerek dökülmeyi engeller.
- Tansiyonu ve şekeri düşürücü özelliğe sahiptir.
- Börülce düzenli tüketildiğinde, mide ve pankreastaki zararlı toksinleri atar.
- Dil, diş ve ağız içerisindeki bakterileri öldürür, iltihapların giderilmesini sağlar.
- Beta-karoten eksikliğini giderir.
Börülcenin besin değeri
Enerji
485 kj
116 kcal
Yağ
0,53g
Doymuş Yağ
0,138g
Tekli Doymamış Yağ
0,044g
Çoklu Doymamış Yağ
0,225g
Karbonhidratlar
20,76g
Şeker
3,3g
Fiber
6,5g
Protein
7,73g
Sodyum
4mg
Kolesterol
0mg
Potasyum
278mg
YORUM YAZ