Börülcenin vücudumuza etkilerini biliyor musunuz? Börülcenin zamanı.. Kıştan kalan sorunları vücuttan atmak için börülce kullanın.

Bütün kış vücudunuza biriken toksinleri börülceyle atmaya hazır mısınız? Oldukça güçlü bir antioksidan olan, cildi gençleştiren börülce, aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir. Börülcenin faydaları Ayaklarda oluşan şişlikleri azaltır.

İçerdiği çinko sayesinde deri üzerinde etkisi büyüktür. Yaralanmalardaki hücre yenilenmelerini desteklerken, bağışıklık sistemine de katkı sağlar.

Protein içeriği sayesinde tokluk hissi, enerji ve cilt yenileme özelliğine sahiptir.

Karbonhisrat ve lif sayesinde tokluk hissi verirken, diyet yapmak isteyenlere yardımcı oluyor.

Saç köklerini besleyerek dökülmeyi engeller.

Tansiyonu ve şekeri düşürücü özelliğe sahiptir.

Börülce düzenli tüketildiğinde, mide ve pankreastaki zararlı toksinleri atar.

Dil, diş ve ağız içerisindeki bakterileri öldürür, iltihapların giderilmesini sağlar.

Beta-karoten eksikliğini giderir. Börülcenin besin değeri Enerji 485 kj 116 kcal Yağ 0,53g Doymuş Yağ 0,138g Tekli Doymamış Yağ 0,044g Çoklu Doymamış Yağ 0,225g Karbonhidratlar 20,76g Şeker 3,3g Fiber 6,5g Protein 7,73g Sodyum 4mg Kolesterol 0mg Potasyum 278mg

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