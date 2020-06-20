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Aktüel

Boru içerisinde sıkışan civciv kurtarıldı

Adıyaman’da pis su gideri borusuna sıkışan civciv itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 17:18:54 -
Boru içerisinde sıkışan civciv kurtarıldı

Adıyaman’da pis su gideri borusuna sıkışan civciv itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Adıyaman merkez Altınşehir mahallesinde bir işletmenin alt yapı mazgallarının bulunduğu yerden gelen civciv sesleri üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi.


İtfaiye ekipleri işyerine gelerek mazgalları kaldırdı. Pis su gideri olan borunun içerisine sıkışan yavru civciv ekipler tarafından kurtarılarak Salı verildi.

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