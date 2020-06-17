Borsaya yerli yatırımcı ilgisi

Hissedilir artış

Ocak ayından bu yana BİST’te yerli yatırımcı sayısı 313 bin arttı. Artışta yatırımcıların Covid-19 korkusundan ötürü evlerinden dışarı adım atamamalarının ve birikimlerini irili ufaklı şirketlerin hisselerine yönlendirmelerinin payı büyük. İlk 5 ayda yabancı yatırımcıların piyasa payları ise yüzde 61’den yüzde 52’ye geriledi. Bu pay 2001 krizi sonrasının en düşük düzeyi olarak kayıtlara geçti. Öbür taraftan yabancı yatırımlarının süresi 240 gün, yerlilerinki ise 31 gün. Yatırım sürelerinin giderek kısalmasından endişe ediliyor. Bu durumun piyasada günlük alım satımları dolayısıyla oynaklığı arttırmasından korkuluyor.

Yakın takipteler

Covid-19 sürecinde BİST’in dünya borsalarından olumlu yönde ayrıştığına işaret eden ekonomi çevreleri, “Yeni normalde gidişatın ne olacağı, yerli ve küçük yatırımcıların hangi hamleleri yapacağı merak konusu” diyor.

Yeni rekor kırılabilir

BİST’in 35 yılın 8’inde yüksek getiri sağladığına ve rakiplerine fark attığına dikkati çeken aynı çevreler, “En büyük kazançlar, 2000 öncesinde elde edilmişti. Zira 1990’larda oynaklık fazlaydı. Ancak 2001 bunalımının ardından durum değişti. Borsamız, sadece 2012’de bir numaraya oturdu. Belki yeni rekorlara imza atılır. Yeni dönemde ne olup biteceğini hep beraber izleyip göreceğiz” ifadelerini kullanıyor.