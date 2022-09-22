Borsadaki yükselişten rahatsız olan DEVA bakın ne yaptı!

Yeni Akit Ankara

DEVA Partili İbrahim Çanakçı ve Mustafa Yeneroğlu, Borsa İstanbul’da yaşanan yükselişten rahatsız olarak asılsız iddialarla SPK ve ekonomi yönetimine yüklendiler. ABD Başkanı Joe Biden’ın, seçimlerden önce yaptığı “Erdoğan’ı devirmek için muhalefeti desteklemeliyiz” şeklindeki açıklamayı akıllara getiren iki DEVA partili, Türk ekonomisinin yükselişinden duydukları rahatsızlığı açıkça ortaya koydu.

İki Devalıdan tuhaf sorular!

DEVA Partili İbrahim Çanakcı, borsada yaşanan yükseliş ve düşüşlerle ilgili ekonomi yönetimine sorularla yüklendi: “Banka hisseleri inceleniyor mu?”, “Birikimleriyle hisse senedi alan vatandaşlarımızın zararını karşılayacak mısınız?”, “Birkaç kişi bütün piyasayı nasıl manipüle edebiliyor?”, “SPK, aracılarla pazarlık mı yaptı?”. TBMM’ye soru önergesi veren DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu ise bu soru önergesi ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye soruları yöneltti.