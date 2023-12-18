Borsadaki o 3 hisse üzerindeki tedbir kalktı!
Üç hisse üzerindeki tedbir 15Aralık 2023 günü seans sonunda kalktı.
Üç hisse üzerindeki tedbir 15Aralık 2023 günü seans sonunda kalktı.
Borsa İstanbul’un hakkında tedbir kararı verdiği üç hissenin üzerindeki kısıtlamalar 15 Aralık 2023 günü seans sonunda kalktı.
Hisseler, 18 Aralık 2023 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:
1- IS BANKASI (B) (#ISBTR)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
- Brüt Takas
- Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
- Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı
- Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması
- Tek Fiyat Uygulanması
- İnternet Emir Yasağı
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2- REEDER TEKNOLOJI (#REEDR)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
3- BAYDONER RESTORANLARI (#BYDNR)
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
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