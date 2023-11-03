Borsada takipte kalmak önemli

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 63,83 puan artışla ve yüzde 0,85 değer kazanarak 7.592,40 puana çıktı. Açılış sonrası hızla yükselen Endeks gün genelinde alıcılı seyretti. Kapanışa doğru Turizm Endeksi ve Spor Endeksi negatif ayrışırken geri kalan sektör endeksleri pozitif fiyatladı. Endeks üzerinde genel görünüm pozitif olarak korunurken, kısa vadede jeopolitik gelişmelerin takibi öne çıkıyor.

Yeni veriler bekleniyor

ABD tarafında bugün açıklanacak işgücü rakamları ve PMI verisinin FED toplantısı sonrası gösterge niteliğinde olması bekleniyor.BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1,79 yükseliş ile 7.663,62 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.577,48 olur iken, en yüksek seviye 7.701,13 oldu. Toplam işlem hacmi 96,4 Milyar TL olarak gerçekleşti.

Güne böyle başlandı

Güne pozitif başlayan BİST100 Endeksi güne yatay pozitif devam etti. Teknik olarak 5 günlük ortalama üzerinde kalmaya çalışan Endeks için genel görünüm pozitif olarak korunurken, hafta sonu öncesi sınırlı kar satışları izlenebilir. Göstergeler alımı desteklerken bugün takip edilecek ilk direnç 7.700-7.720 seviyelerinde, ilk destek ise 7.580-7.600 seviyelerinde.