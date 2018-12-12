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Borsada şehir endekslerinin değişimi

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA175.796-3,01
BIST ANKARA120.104-3,27
BIST ANTALYA52.369-3,28
BIST BALIKESİR44.662-4,33
BIST BURSA126.456-3,33
BIST DENIZLI75.167-1,91
BIST ISTANBUL90.792-1,10
BIST IZMIR148.165-3,48
BIST KAYSERI263.211-3,75
BIST KOCAELI208.059-1,96
BIST KONYA56.770-4,42
BIST TEKIRDAĞ149.083-4,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:43
  1. Borsada şehir endekslerinin değişimi

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