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Borsada şehir endekslerinin değişimi

30 Kasım 2018 Cuma 18:51
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri(Günlük) 30.11.2018Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA192.7160,66
BIST ANKARA126.334-0,88
BIST ANTALYA53.6050,41
BIST BALIKESİR48.131-0,85
BIST BURSA140.8144,12
BIST DENIZLI74.218-1,09
BIST ISTANBUL95.815-0,19
BIST IZMIR153.806-0,02
BIST KAYSERI278.0200,77
BIST KOCAELI219.439-0,79
BIST KONYA60.3121,26
BIST TEKIRDAĞ161.565-0,21


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:51
  1. Borsada şehir endekslerinin değişimi

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