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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:51:47 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.218-0,45
BIST ANKARA2.3661,78
BIST ANTALYA2.1542,18
BIST BALIKESİR2.088-0,14
BIST BURSA3.6300,12
BIST DENIZLI2.824-0,95
BIST ISTANBUL1.5531,03
BIST IZMIR3.3080,32
BIST KAYSERI8.3590,49
BIST KOCAELI3.429-0,50
BIST KONYA3.3805,32
BIST TEKIRDAĞ9.417-0,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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