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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 18:58:18 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA6.0261,12
BIST ANKARA2.2790,74
BIST ANTALYA2.0560,95
BIST BALIKESİR2.0311,82
BIST BURSA3.5041,38
BIST DENIZLI2.7800,82
BIST ISTANBUL1.4881,09
BIST IZMIR3.1731,79
BIST KAYSERI8.1221,88
BIST KOCAELI3.3600,82
BIST KONYA3.091-0,97
BIST TEKIRDAĞ9.3351,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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