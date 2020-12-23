Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|6.026
|1,12
|BIST ANKARA
|2.279
|0,74
|BIST ANTALYA
|2.056
|0,95
|BIST BALIKESİR
|2.031
|1,82
|BIST BURSA
|3.504
|1,38
|BIST DENIZLI
|2.780
|0,82
|BIST ISTANBUL
|1.488
|1,09
|BIST IZMIR
|3.173
|1,79
|BIST KAYSERI
|8.122
|1,88
|BIST KOCAELI
|3.360
|0,82
|BIST KONYA
|3.091
|-0,97
|BIST TEKIRDAĞ
|9.335
|1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)