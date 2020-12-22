Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.959
|2,15
|BIST ANKARA
|2.262
|0,84
|BIST ANTALYA
|2.036
|1,56
|BIST BALIKESİR
|1.995
|5,37
|BIST BURSA
|3.457
|1,13
|BIST DENIZLI
|2.758
|1,64
|BIST ISTANBUL
|1.472
|1,86
|BIST IZMIR
|3.118
|1,36
|BIST KAYSERI
|7.972
|2,25
|BIST KOCAELI
|3.333
|0,56
|BIST KONYA
|3.121
|-0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|9.231
|0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)