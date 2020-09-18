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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:43:42 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 5.150 1,32
BIST ANKARA 2.023 -0,01
BIST ANTALYA 1.428 1,21
BIST BALIKESİR 1.367 2,19
BIST BURSA 2.738 -0,56
BIST DENIZLI 2.525 -0,78
BIST ISTANBUL 1.193 0,69
BIST IZMIR 2.633 1,34
BIST KAYSERI 5.666 -1,29
BIST KOCAELI 2.486 0,12
BIST KONYA 1.842 -0,19
BIST TEKIRDAĞ 7.424 -0,01


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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