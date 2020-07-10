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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:44:34 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 345.466 0,24
BIST ANKARA 203.348 -0,46
BIST ANTALYA 129.225 0,31
BIST BALIKESİR 122.184 -3,01
BIST BURSA 243.917 1,47
BIST DENIZLI 241.763 1,54
BIST ISTANBUL 120.232 -0,74
BIST IZMIR 238.309 -1,70
BIST KAYSERI 534.065 -1,48
BIST KOCAELI 227.627 -0,37
BIST KONYA 115.269 -0,46
BIST TEKIRDAĞ 739.270 -2,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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