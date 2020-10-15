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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:48:33 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.207 -1,19
BIST ANKARA 2.206 -0,39
BIST ANTALYA 1.592 -1,86
BIST BALIKESİR 1.650 -0,84
BIST BURSA 3.581 1,91
BIST DENIZLI 2.983 -1,30
BIST ISTANBUL 1.295 -0,91
BIST IZMIR 2.898 -0,16
BIST KAYSERI 6.881 1,07
BIST KOCAELI 2.599 -0,57
BIST KONYA 2.180 0,42
BIST TEKIRDAĞ 7.953 3,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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