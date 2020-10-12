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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:41:47 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.239 1,06
BIST ANKARA 2.198 1,42
BIST ANTALYA 1.646 4,57
BIST BALIKESİR 1.740 2,44
BIST BURSA 3.661 5,23
BIST DENIZLI 2.996 -1,07
BIST ISTANBUL 1.291 1,42
BIST IZMIR 2.890 2,87
BIST KAYSERI 6.844 1,93
BIST KOCAELI 2.553 0,06
BIST KONYA 2.152 3,60
BIST TEKIRDAĞ 7.766 1,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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