Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.223
|1,47
|BIST ANKARA
|2.186
|2,10
|BIST ANTALYA
|1.498
|2,40
|BIST BALIKESİR
|1.573
|4,96
|BIST BURSA
|3.170
|2,67
|BIST DENIZLI
|3.032
|5,43
|BIST ISTANBUL
|1.259
|1,84
|BIST IZMIR
|2.699
|1,76
|BIST KAYSERI
|6.360
|2,86
|BIST KOCAELI
|2.485
|1,16
|BIST KONYA
|2.058
|3,17
|BIST TEKIRDAĞ
|7.408
|1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)