Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.060
|0,13
|BIST ANKARA
|1.992
|-1,88
|BIST ANTALYA
|1.266
|-1,79
|BIST BALIKESİR
|1.163
|-1,34
|BIST BURSA
|2.431
|-2,22
|BIST DENIZLI
|2.313
|0,29
|BIST ISTANBUL
|1.135
|-1,55
|BIST IZMIR
|2.282
|-0,87
|BIST KAYSERI
|4.939
|-1,70
|BIST KOCAELI
|2.332
|-0,28
|BIST KONYA
|1.464
|-4,46
|BIST TEKIRDAĞ
|7.977
|0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)