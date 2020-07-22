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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:38:24 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 416.760 -2,00
BIST ANKARA 215.263 1,93
BIST ANTALYA 149.982 -0,84
BIST BALIKESİR 132.806 -0,02
BIST BURSA 268.621 1,76
BIST DENIZLI 253.516 6,38
BIST ISTANBUL 122.001 -0,65
BIST IZMIR 252.248 0,76
BIST KAYSERI 563.599 0,20
BIST KOCAELI 235.307 0,02
BIST KONYA 157.371 -3,58
BIST TEKIRDAĞ 760.753 -1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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