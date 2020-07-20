Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|438.087
|1,34
|BIST ANKARA
|215.232
|0,22
|BIST ANTALYA
|147.111
|2,01
|BIST BALIKESİR
|134.162
|1,04
|BIST BURSA
|266.132
|1,35
|BIST DENIZLI
|242.566
|0,00
|BIST ISTANBUL
|124.021
|0,63
|BIST IZMIR
|254.301
|1,39
|BIST KAYSERI
|566.467
|-0,52
|BIST KOCAELI
|237.017
|0,02
|BIST KONYA
|155.362
|7,96
|BIST TEKIRDAĞ
|796.852
|3,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)