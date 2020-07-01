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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 18:37:55 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 349.435 1,61
BIST ANKARA 201.257 0,66
BIST ANTALYA 118.688 1,79
BIST BALIKESİR 129.176 1,28
BIST BURSA 235.509 -0,35
BIST DENIZLI 250.253 -2,58
BIST ISTANBUL 120.575 -0,75
BIST IZMIR 239.133 -0,69
BIST KAYSERI 540.267 1,78
BIST KOCAELI 225.723 -1,18
BIST KONYA 106.300 0,98
BIST TEKIRDAĞ 729.402 -1,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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