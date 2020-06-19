Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|344.547
|-0,09
|BIST ANKARA
|195.063
|-0,25
|BIST ANTALYA
|108.326
|-1,79
|BIST BALIKESİR
|122.650
|-1,55
|BIST BURSA
|210.165
|-0,49
|BIST DENIZLI
|240.498
|-3,86
|BIST ISTANBUL
|118.773
|0,78
|BIST IZMIR
|233.442
|0,90
|BIST KAYSERI
|482.348
|-1,86
|BIST KOCAELI
|223.018
|0,38
|BIST KONYA
|101.294
|0,31
|BIST TEKIRDAĞ
|725.938
|-3,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)