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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:36:06 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 344.846 2,26
BIST ANKARA 195.546 1,83
BIST ANTALYA 110.296 -0,28
BIST BALIKESİR 124.578 -0,47
BIST BURSA 211.209 0,37
BIST DENIZLI 250.156 -2,29
BIST ISTANBUL 117.856 2,29
BIST IZMIR 231.365 1,28
BIST KAYSERI 491.465 -0,10
BIST KOCAELI 222.164 -0,32
BIST KONYA 100.984 -1,05
BIST TEKIRDAĞ 750.884 -4,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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