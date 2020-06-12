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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:35:25 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 327.567 -0,73
BIST ANKARA 189.824 0,08
BIST ANTALYA 113.752 -0,33
BIST BALIKESİR 125.233 2,25
BIST BURSA 203.621 0,47
BIST DENIZLI 273.446 -1,66
BIST ISTANBUL 113.475 0,88
BIST IZMIR 225.573 -0,12
BIST KAYSERI 473.132 -0,61
BIST KOCAELI 221.253 1,57
BIST KONYA 103.522 1,00
BIST TEKIRDAĞ 690.125 0,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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