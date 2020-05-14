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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:57:12 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 286.293 0,31
BIST ANKARA 181.280 0,78
BIST ANTALYA 93.237 -2,45
BIST BALIKESİR 118.273 -0,47
BIST BURSA 175.655 -1,75
BIST DENIZLI 165.485 -1,42
BIST ISTANBUL 101.566 -1,02
BIST IZMIR 209.203 -0,92
BIST KAYSERI 445.755 -1,11
BIST KOCAELI 204.554 -2,02
BIST KONYA 88.721 -2,81
BIST TEKIRDAĞ 721.684 1,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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