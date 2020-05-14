Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|286.293
|0,31
|BIST ANKARA
|181.280
|0,78
|BIST ANTALYA
|93.237
|-2,45
|BIST BALIKESİR
|118.273
|-0,47
|BIST BURSA
|175.655
|-1,75
|BIST DENIZLI
|165.485
|-1,42
|BIST ISTANBUL
|101.566
|-1,02
|BIST IZMIR
|209.203
|-0,92
|BIST KAYSERI
|445.755
|-1,11
|BIST KOCAELI
|204.554
|-2,02
|BIST KONYA
|88.721
|-2,81
|BIST TEKIRDAĞ
|721.684
|1,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)