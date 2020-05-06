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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:40:25 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 279.308 0,38
BIST ANKARA 172.104 0,12
BIST ANTALYA 94.256 -0,34
BIST BALIKESİR 118.353 1,49
BIST BURSA 178.141 -0,55
BIST DENIZLI 156.464 -1,81
BIST ISTANBUL 100.433 -0,44
BIST IZMIR 208.270 1,65
BIST KAYSERI 422.788 -0,06
BIST KOCAELI 204.187 -1,11
BIST KONYA 86.597 -1,13
BIST TEKIRDAĞ 582.274 -7,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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