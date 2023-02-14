Borsada parası olanlar dikkat! Yeni karar duyuruldu
Deprem felaketi sonrası borsada manipülatif hareketlerin önlenmesi adına önemli bir karar alındı.
Ekonomi yönetimi, deprem sonrasında oluşan durumu değerlendirme toplantısında yeni kararlar aldı.
Borsada manipulatif hareketlerin önlenmesi için Varlık Fonu devreye girecek.
Varlık Fonu bünyesindeki fiyat istikrarı fonuna kamu bankaları ve şirketler sermaye koyacak.
Bu kaynakla manipülatif hareketler olduğunda borsada hisse alımı gerçekleştirilecek.