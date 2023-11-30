Borsada parası olana çok acil çağrı! 'Yükselmesi için iki şart var' dedi!

Borsa son düşüşün ardından 8 bin seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederken gözler sene sonu kapanış fiyatına çevrildi. Borsanın yıl sonunda ne kadar olacağını Analist Tuncay Turşucu, endeksin yükselmesi için gerekli olan iki şartı paylaştı.

Borsa son günlerde çalkantılı seyrederken Analist Tuncay Turşucu yatırımcılar için en kritik bilgileri paylaştı.

Yıl sonuna doğru zaman daralırken tekrar bir yükselişin olabileceğini kaydeden Turşucu, borsanın yükselmesi için iki şartın olduğunu söyledi.

Peki borsada yeni zirve ne zaman gelecek?

BORSADA EN KRİTİK SEVİYE 8 BİN 500!

Borsada en kritik seviyenin 8 bin 500 olduğunu kaydeden Turşucu, "8 binler önemli yerlerdi. 8 binlerin üzerine çıkar ve yerleşirse eğer endeksin, 8 bin 500 direncini daha kolay aşma şansı artacak gibi yorumumuz var. Bu yorumumuzu sürdürüyoruz. Şu anda tahminler endeksin 8 bin 500'ün üzerine çıkacağına yönelik işliyor şimdilik... 8 bin üzerinde kaldığımız sürece bence endeksin yönü yukarı olacak gibi havası var bu gidişle." dedi.

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8 BİN 500 ÜZERİNDE KALIRSA 9 BİNE GİDEBİLİR

Borsanın yılbaşından önce yükselebileceğini belirten Turşucu, "Yılbaşından önce yeni bir zirvemiz olabilir mi? Bence olabilir. 8 bin 500 seviyesiydi zaten zirve, oradan gelmiştik. Bu seviyenin üzerin de 9 binlere yakın bir yerde yılı bitireceğimizi tahmin ediyorum. Tabi 31 Aralık'a kadar şu anda hesap edemediğimiz olağanüstü olaylar olmadıkça..." ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNA KADAR YENİ BİR ZİRVEMİZ OLABİLİR"

YouTube'da Midas kanalında konuşan Tuncay Turşucu, "Zor bir hareket aslında faizler yükselmiş, mevduatlar yüzde 45'lere gelmiş... Faizlerin önemli bir etkisini hissediyorsunuz burada. Ama tabi düşen CDS'ler, yurt dışının artık TL varlıklarına yönelik yazılan olumlu raporlar, risk iştahının giderek artması.. Bankalarla ilgili artık yabancıların da raporu var alım yönünde yani bunlarda arttıkça endeks içinde yukarı doğru rüzgarlar esiyor. Bu yükseliş reel bir yükseliş olarak algılamıyorum, yüksek bir enflasyon var ve bu enflasyona paralel olarak yaşanan nominal bir yükseliş aslında. Ama evet yıl sonuna kadar yeni bir zirvemiz olabilir. İki şartı var bir; olağanüstü haberler olmazsa iki; 8 bin üzerinde inatçı bir şekilde tutunduğu sürece" dedi.