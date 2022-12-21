Borsada o sektör öne çıkmaya başladı!

En fazla kazandıran sektör yüzde 6,98 ile BIST MADENCİLİK oldu. Borsada 19 Sektör yükseldi. 9 sektör ise düştü.

BORSADA 19 SEKTÖR YÜKSELDİ. 9 SEKTÖR İSE DÜŞTÜ. PEKİ, EN FAZLA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Günlük olarak en fazla kazandıran sektörler

Borsada günlük bazda 19 sektör yükseldi. 9 sektör ise düştü. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran BIST MADENCİLİK olurken en çok kaybettiren ise BIST BANKA oldu.

En fazla kazandıran sektördeki değer artışı

En fazla kazandıran sektör olan BIST MADENCİLİK sektörü gün içerisinde en düşük 6.111 ve en yüksek 6.629 gördü. Sektördeki günlük yükseliş yüzde 6,98 oldu.

İkinci ve üçüncü en yüksek kazandıran sektör

Günlük olarak en fazla kazandıran ikinci sektör BIST KOBİ SANAYİ oldu. Sektörde gün içerisinde en düşük 9.993 ve en yüksek 10.239 gördü. Sektördeki günlük artış yüzde 2,64 oldu.

En fazla değer artışı gözlenen üçüncü sektör BIST ULAŞTIRMA oldu. Sektör gün içerisinde en düşük 15.938 en yüksek 16.401 gördü. Sektördeki günlük yükseliş 2,24 oldu.

En fazla kazandıran sektörler

1) BIST MADENCİLİK

2) BIST KOBİ SANAYİ

3) BIST ULAŞTIRMA

4) BIST TİCARET

5) BIST FİN. KİR. FAKTORİNG

6) BIST TEKNOLOJİ

7) BIST GAYRİMENKUL Y.O.

8) BIST SINAİ

9) BIST HİZMETLER

10) BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

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