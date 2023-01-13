Borsada neler oluyor? ‘Panik yapmayın’ uyarısı!

Borsada son haftalarda dalgalanma yaşanıyor. Borsa dün de önce yüzde 4 yükseldi ardından yüzde 4 düştü. Daha sonra toparlanan endeks günü yüzde 5 yükselişle kapattı. Borsada yaşanan dalgalanmayı Yeni Şafak'a değerlendiren uzmanlar, yatırımcıya sakin olun çağrısında bulundu.

OYNAKLIK SÜRECEK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, Türkiye'nin ekonomik göstergelerine uygun olmayacak şekilde borsada yüzde 15'lik bir kayıp yaşandığını söyledi. Yumuşak, "Borsa biraz toparlandı ama bu oynaklık biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Başta küçük yatırımcı olmak üzere borsada hisse alanlar panik yapmasın" dedi. Spekülasyon var mı sorusuna Yumuşak, şu cevabı verdi: "Her şey var. Geçen sene kur artışında yapılanların bir benzeri şimdi borsa üzerinden organize olmuş olabilirler. Yine borsa dışında reel getiri sağlayacak başka bir alternatif yok" diye konuştu.

Son dönemde halka arzların borsaya katkı sağladığını belirten Yumuşak, "Bu sürecin devam etmesi, borsanın derinliğinin ve yatırımcı sayısının artırılmasına katkı veriyor. Manipülatif hareketlerle borsanın üzerinde şüphe oluşturması da bütün bu olumlu gelişmeler üzerine maalesef kötü bir tesir oluşturuyor. Bunun engellenmesi lazım. Bütün işlemler dijital ortamda kayıtlı olduğu için kimin ne yaptığı da biliniyor. Bunların takip edildiğinin bütün yatırımcılara hissettirilmesi lazım" dedi.

ALGI OLUŞTURUYORLAR

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Dinç. sosyal medyanın takip edilmesi durumunda borsada manipülasyon olduğunun görülebileceğini söyledi. Dinç, "Bunun boyutlarının araştırılması lazım. ‘Küçük yatırımcı dikkat etsin. Yazık olacak' gibi bir alt yapı oluşturdular. Onlar tepki veriyor olabilir. Seçime kadar belki dalgalı trend olacaktır; ama ufak çaplı yükselişler ve ufak çaplı inişler normal. Küçük yatırımcı al sat yatırımcısı değil. Kücük yatırımcı uzun vadeli yatırımcısı. Borsanın bu tip dalgalanmalara rağmen belli bir performansı olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

TERS REPO KARARI PİYASAYA OLUMLU YANSIR

Dünya gazetesine konuşan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin de “Pay senedi repo işlemlerin yapılmaya devam etmesiyle elindeki pay senetlerini teminat göstererek bu piyasadan borçlanan fonlar ve kurumların fonlama bulması kolaylaşacaktır. Piyasa açısından bakıldığında, bu yolla likidite yaratan ve yatırıma dönüştüren aktörler aracılığıyla yatırım ortamı açısından destekleyici bir rolü olabilir. Bunun yanında bu işlemler DİBS teminat gösterilerek yapılan ters repo işlemlerinden daha yüksek getiri ile yapıldığı için bu işlemi yapan para piyasası ve kısa vadeli fonların getirilerini olsa olumlu etkileyecektir” dedi.

BIST 30 HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın ise şunları kaydetti:

Kısıtlamanın tarihinin ötelenmesi aslında piyasa fiyatlaması açısından çok fazla bir etki yaratmayacak, ancak en azından arbitraj fonlarının elini biraz daha rahatlatacak ki vade geçişlerinde daha rahat hareket edilebilsin. Bu sayede son 10 gündür ciddi şekilde kuruyan likidite için de can simidi olabilecek. Aslında gereken bir düzeltme yaşandı. Bu seviyelerde 2023 ve hatta 2024 yılları için hisse senetlerinin özellikle BIST30 şirketlerinin iyi performans göstermesini bekliyoruz. Hisse senetlerinin gecen seneki kadar olmasa da cazip buluyoruz.

‘BELİRSİZLİK DOLAYISIYLA DÜZELTME ARAYIŞINA GİRDİ'

Sözcü'de yayınlanan habere göre; İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tuna Çetinkaya, borsanın 2022 yılında getiri arayışı içindeki yatırımcıların odak noktası olduğunu, halka arzların da etkisiyle cazip getirilerin BIST 100'ü katılım anlamında da canlı tuttuğunu aktardı.

Yeni yıl itibarıyla seçim dönemine ilişkin açıklamalarla çok yükselmiş olan BIST 100'de bir düzeltme arayışı olduğunu kaydeden Çetinkaya, “Borsa tek yönlü bir yatırım aracı değil. Zaman zaman risklerin ve geri çekilmelerin de yaşanması normal. Ancak yeni ve kredili işlemleri olan yatırımcılar düşüşlerde panik yapıyor” dedi.