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Ekonomi Borsa'da işlemler tekrar durduruldu
Ekonomi

Borsa'da işlemler tekrar durduruldu

Borsa İstanbul AŞ, pay piyasalarında işlemler 10.38 itibarıyla tekrar durduruldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 11:30:00 -
Borsa'da işlemler tekrar durduruldu

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, saat 10.38 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez devreye girdiği belirtilerek, pay piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.58.20'de tek fiyat emir toplama, 11.03.20'de eşleştirme yapılacak ve 11.08.20'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.58.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11.08.20'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 11.08.20'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler de saat 11.08.20'de yeniden başlayacaktır."

Borsa İstanbul pay piyasasındaki tüm sıralarda bu sabah açılışın ardından işlemler geçici olarak durdurulmuş, seans saat 10.30'da kaldığı yerden devam etmişti.

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Yorumlar

Alihasan

Herkes Elindeki kağıdı satıp borsadan kaçıyor.
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