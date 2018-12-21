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Borsada işlem hacmi sıralaması

21 Aralık 2018 Cuma 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası911.136.799
Türk Hava Yolları737.077.302
ASELSAN460.026.978
Kardemir (D)329.392.095
Halkbank280.344.584
Vakıflar Bankası192.536.838
Akbank182.199.202
Tüpraş151.991.943
İş Bankası (C)135.013.566
Ereğli Demir Çelik127.636.918
Petkim101.227.437
Yapı ve Kredi Bank.100.404.334
Turkcell96.534.616
Bim Mağazalar94.721.423
Türk Telekom90.153.606
Işıklar Enerji Yapı Hol.87.711.833
Şok Marketler84.426.272
Koza Madencilik84.294.529
Koza Altın76.193.395
Koç Holding52.179.289

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:46
  1. Borsada en çok değer kazanan hisseler

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