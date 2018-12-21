Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması21 Aralık 2018 Cuma 18:46
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|911.136.799
|Türk Hava Yolları
|737.077.302
|ASELSAN
|460.026.978
|Kardemir (D)
|329.392.095
|Halkbank
|280.344.584
|Vakıflar Bankası
|192.536.838
|Akbank
|182.199.202
|Tüpraş
|151.991.943
|İş Bankası (C)
|135.013.566
|Ereğli Demir Çelik
|127.636.918
|Petkim
|101.227.437
|Yapı ve Kredi Bank.
|100.404.334
|Turkcell
|96.534.616
|Bim Mağazalar
|94.721.423
|Türk Telekom
|90.153.606
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|87.711.833
|Şok Marketler
|84.426.272
|Koza Madencilik
|84.294.529
|Koza Altın
|76.193.395
|Koç Holding
|52.179.289
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
YORUM YAZ