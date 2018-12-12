Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması12 Aralık 2018 Çarşamba 18:47
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|747.272.320
|Türk Hava Yolları
|643.338.944
|Halkbank
|355.710.854
|ASELSAN
|344.311.666
|Kardemir (D)
|271.443.759
|Akbank
|252.687.107
|Vakıflar Bankası
|239.363.818
|Ereğli Demir Çelik
|215.530.265
|Koza Madencilik
|200.967.287
|Tüpraş
|182.627.859
|Turkcell
|178.022.110
|Türk Telekom
|177.360.672
|Petkim
|170.792.709
|Yapı ve Kredi Bank.
|165.597.487
|İpek Doğal Enerji
|120.171.874
|Bim Mağazalar
|115.470.132
|İş Bankası (C)
|108.936.225
|Koç Holding
|93.517.119
|Emlak Konut GMYO
|83.019.516
|Koza Altın
|78.205.541
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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