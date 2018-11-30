Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 675.222.531 Türk Hava Yolları 651.608.255 Vakıflar Bankası 536.612.632 Aselsan 356.726.528 Tofaş Oto. Fab. 344.028.749 Yapı ve Kredi Bank. 341.441.093 T. Halk Bankası 332.373.231 Akbank 292.754.198 Emlak Konut GMYO 279.457.373 İpek Doğal Enerji 251.589.937 Ülker Bisküvi 238.306.417 Çemaş Döküm 237.124.348 Coca Cola İçecek 223.296.966 Ereğli Demir Çelik 217.014.217 Petkim 213.877.036 İş Bankası (C) 190.864.954 Koza Madencilik 179.847.406 Kardemir (D) 164.472.615 Bim Mağazalar 136.373.181 Sabancı Holding 131.329.057







