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Borsada işlem hacmi sıralaması

30 Kasım 2018 Cuma 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası675.222.531
Türk Hava Yolları651.608.255
Vakıflar Bankası536.612.632
Aselsan356.726.528
Tofaş Oto. Fab.344.028.749
Yapı ve Kredi Bank.341.441.093
T. Halk Bankası332.373.231
Akbank292.754.198
Emlak Konut GMYO279.457.373
İpek Doğal Enerji251.589.937
Ülker Bisküvi238.306.417
Çemaş Döküm237.124.348
Coca Cola İçecek223.296.966
Ereğli Demir Çelik217.014.217
Petkim213.877.036
İş Bankası (C)190.864.954
Koza Madencilik179.847.406
Kardemir (D)164.472.615
Bim Mağazalar136.373.181
Sabancı Holding131.329.057



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 18:52
  1. Borsada işlem hacmi sıralaması

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