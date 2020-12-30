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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:53:28 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Gübre Fabrikaları3.534.869.722
ASELSAN2.387.366.198
Garanti Bankası1.957.266.296
Koza Altın1.751.969.141
Türk Hava Yolları1.489.812.979
Halkbank1.463.232.971
Kardemir (D)1.292.483.136
Vakıflar Bankası1.254.479.734
Şişe Cam1.007.643.097
Odaş Elektrik981.097.222
Hektaş863.410.218
Akbank854.194.168
Pegasus813.802.233
Emlak Konut GMYO766.937.729
Ereğli Demir Çelik714.890.851
Yapı ve Kredi Bankası706.185.712
Petkim682.016.012
Turkcell661.313.166
Otokar608.538.665
Tüpraş580.484.828

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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