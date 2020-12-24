Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.485.222.693
|Petkim
|1.863.297.488
|Türk Hava Yolları
|1.845.057.806
|İpek Doğal Enerji
|1.719.049.097
|Eczacıbaşı İlaç
|1.497.669.735
|Koza Madencilik
|1.365.225.767
|Şekerbank
|1.192.609.307
|Koza Altın
|1.151.812.076
|Şişe Cam
|1.021.797.149
|Akbank
|998.912.740
|Yapı ve Kredi Bankası
|967.920.758
|Vakıflar Bankası
|901.516.412
|Halk GMYO
|877.716.677
|Kardemir (D)
|770.555.886
|Odaş Elektrik
|766.542.650
|ASELSAN
|748.995.785
|Pegasus
|728.271.032
|Emlak Konut GMYO
|561.426.747
|Alarko GMYO
|514.444.576
|Halkbank
|505.297.355
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)