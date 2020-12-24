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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:04:26 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.485.222.693
Petkim1.863.297.488
Türk Hava Yolları1.845.057.806
İpek Doğal Enerji1.719.049.097
Eczacıbaşı İlaç1.497.669.735
Koza Madencilik1.365.225.767
Şekerbank1.192.609.307
Koza Altın1.151.812.076
Şişe Cam1.021.797.149
Akbank998.912.740
Yapı ve Kredi Bankası967.920.758
Vakıflar Bankası901.516.412
Halk GMYO877.716.677
Kardemir (D)770.555.886
Odaş Elektrik766.542.650
ASELSAN748.995.785
Pegasus728.271.032
Emlak Konut GMYO561.426.747
Alarko GMYO514.444.576
Halkbank505.297.355

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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