Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.847.817.223
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2.540.984.877
|Doğan Holding
|2.410.137.913
|Petkim
|1.979.911.552
|Türk Hava Yolları
|1.308.944.367
|Kardemir (D)
|1.264.880.549
|Şişe Cam
|1.176.849.945
|Emlak Konut GMYO
|1.046.223.813
|Selçuk Ecza Deposu
|854.948.309
|Pegasus
|779.621.605
|Yapı ve Kredi Bankası
|663.461.141
|Akbank
|662.108.315
|Tüpraş
|660.953.146
|Odaş Elektrik
|538.464.490
|Turkcell
|532.114.247
|Vakıflar Bankası
|470.373.970
|Türkiye Sigorta
|428.860.336
|Koza Madencilik
|371.997.169
|İş Bankası (C)
|348.334.100
|Halkbank
|329.148.306
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)