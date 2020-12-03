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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:45:47 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.847.817.223
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2.540.984.877
Doğan Holding2.410.137.913
Petkim1.979.911.552
Türk Hava Yolları1.308.944.367
Kardemir (D)1.264.880.549
Şişe Cam1.176.849.945
Emlak Konut GMYO1.046.223.813
Selçuk Ecza Deposu854.948.309
Pegasus779.621.605
Yapı ve Kredi Bankası663.461.141
Akbank662.108.315
Tüpraş660.953.146
Odaş Elektrik538.464.490
Turkcell532.114.247
Vakıflar Bankası470.373.970
Türkiye Sigorta428.860.336
Koza Madencilik371.997.169
İş Bankası (C)348.334.100
Halkbank329.148.306

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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