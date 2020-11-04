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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:48:07 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.930.272.782
Kardemir (D) 1.631.853.837
Türk Hava Yolları 1.380.807.740
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1.082.443.127
Şişe Cam 1.033.818.102
Halkbank 959.350.898
Petkim 925.808.168
Akbank 799.807.224
Vakıflar Bankası 792.250.325
Yapı ve Kredi Bankası 726.591.403
Odaş Elektrik 688.932.492
ASELSAN 564.533.699
Pegasus 523.135.295
Şekerbank 422.312.580
Turkcell 410.226.331
Şok Marketler 387.686.101
Ereğli Demir Çelik 378.714.968
Eczacıbaşı İlaç 347.737.389
Tüpraş 316.061.217
İş Bankası (C) 292.919.496

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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