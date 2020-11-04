Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.930.272.782
|Kardemir (D)
|1.631.853.837
|Türk Hava Yolları
|1.380.807.740
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1.082.443.127
|Şişe Cam
|1.033.818.102
|Halkbank
|959.350.898
|Petkim
|925.808.168
|Akbank
|799.807.224
|Vakıflar Bankası
|792.250.325
|Yapı ve Kredi Bankası
|726.591.403
|Odaş Elektrik
|688.932.492
|ASELSAN
|564.533.699
|Pegasus
|523.135.295
|Şekerbank
|422.312.580
|Turkcell
|410.226.331
|Şok Marketler
|387.686.101
|Ereğli Demir Çelik
|378.714.968
|Eczacıbaşı İlaç
|347.737.389
|Tüpraş
|316.061.217
|İş Bankası (C)
|292.919.496
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)