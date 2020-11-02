Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|5.372.138.775
|Türk Hava Yolları
|1.916.355.261
|ASELSAN
|1.766.825.685
|Şişe Cam
|1.678.302.149
|Kardemir (D)
|1.485.632.015
|Garanti Bankası
|1.174.433.263
|Petkim
|639.417.331
|Emlak Konut GMYO
|533.492.335
|Eczacıbaşı İlaç
|530.791.088
|Şekerbank
|504.528.381
|Odaş Elektrik
|421.862.452
|Akbank
|405.435.356
|TAV Havalimanları
|398.315.130
|Yapı ve Kredi Bankası
|380.487.441
|Ereğli Demir Çelik
|367.099.319
|Tüpraş
|282.185.462
|Vakıflar Bankası
|281.823.394
|Otokar
|279.735.275
|Turkcell
|271.765.634
|Pegasus
|247.859.365
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)