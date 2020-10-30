Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|6.610.773.306
|Garanti Bankası
|1.146.704.139
|Şekerbank
|1.079.539.046
|Petkim
|1.072.698.714
|Şişe Cam
|840.676.122
|ASELSAN
|720.736.271
|Albaraka Türk
|551.915.158
|Odaş Elektrik
|511.557.827
|Pınar Et Ve Un
|446.176.299
|Türk Hava Yolları
|428.788.831
|Akbank
|385.949.776
|Yapı ve Kredi Bankası
|346.550.931
|Arçelik
|341.755.705
|Kardemir (D)
|329.914.773
|Bim Mağazalar
|311.879.137
|Turkcell
|309.181.461
|Oyak Çimento
|280.083.008
|Tüpraş
|278.822.156
|Zorlu Enerji
|278.207.980
|Emlak Konut GMYO
|267.590.479
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)