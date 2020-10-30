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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-30 18:45:04 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 6.610.773.306
Garanti Bankası 1.146.704.139
Şekerbank 1.079.539.046
Petkim 1.072.698.714
Şişe Cam 840.676.122
ASELSAN 720.736.271
Albaraka Türk 551.915.158
Odaş Elektrik 511.557.827
Pınar Et Ve Un 446.176.299
Türk Hava Yolları 428.788.831
Akbank 385.949.776
Yapı ve Kredi Bankası 346.550.931
Arçelik 341.755.705
Kardemir (D) 329.914.773
Bim Mağazalar 311.879.137
Turkcell 309.181.461
Oyak Çimento 280.083.008
Tüpraş 278.822.156
Zorlu Enerji 278.207.980
Emlak Konut GMYO 267.590.479

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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