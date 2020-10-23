Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2.320.010.397
|Garanti Bankası
|1.182.678.864
|Şişe Cam
|1.151.922.638
|Kardemir (D)
|748.240.559
|Emlak Konut GMYO
|639.534.279
|ASELSAN
|564.422.135
|Petkim
|504.503.010
|Ege Endüstri
|497.623.403
|Alkim Kimya
|491.063.254
|Şekerbank
|478.610.030
|Yapı ve Kredi Bankası
|410.281.392
|Ereğli Demir Çelik
|405.743.494
|Akbank
|388.665.183
|Türk Hava Yolları
|387.162.968
|Odaş Elektrik
|380.363.373
|Turkcell
|369.287.244
|Bim Mağazalar
|318.115.053
|Zorlu Enerji
|296.415.960
|Eczacıbaşı İlaç
|284.806.066
|Pınar Et Ve Un
|272.985.141
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)