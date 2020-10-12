Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.845.684.846
|Odaş Elektrik
|1.224.554.258
|Garanti Bankası
|1.157.476.343
|Zorlu Enerji
|1.097.685.353
|Şişe Cam
|1.089.456.355
|Tüpraş
|754.335.673
|İş Finansal Kiralama
|700.978.588
|Kardemir (D)
|600.582.446
|Türk Hava Yolları
|592.925.344
|Emlak Konut GMYO
|543.734.689
|Türkiye Sigorta
|530.132.240
|ASELSAN
|476.584.753
|İpek Doğal Enerji
|456.787.417
|Kerevitaş Gıda
|422.176.041
|Akbank
|366.176.599
|Turkcell
|346.951.656
|Şekerbank
|329.021.127
|Arçelik
|315.006.126
|Yapı ve Kredi Bankası
|310.108.852
|Pegasus
|301.183.184
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)