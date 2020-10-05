  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-05 18:39:25 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.349.780.814
ASELSAN 882.611.715
Garanti Bankası 750.495.956
Kardemir (D) 695.280.422
Türk Hava Yolları 560.865.222
Petkim 531.252.333
Gübre Fabrikları 471.482.248
Türkiye Sigorta 433.353.353
Odaş Elektrik 432.657.005
GSD Holding 374.298.109
Emlak Konut GMYO 349.248.173
Turkcell 300.552.605
İpek Doğal Enerji 266.469.905
Koza Madencilik 261.735.475
Bizim Mağazaları 256.341.566
Akbank 253.218.089
İş Bankası (C) 243.317.095
Zorlu Enerji 218.246.942
Aksa Enerji 200.367.311
Halkbank 197.994.204

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başbuğ Azerbaycan'a kurulan tuzağı anlattı
Gündem

Başbuğ Azerbaycan'a kurulan tuzağı anlattı

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay ve Psikolojik Harp Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Ermenistan ve büyük güçlerin Azerbaycan'a kurduğu..
Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı
Gündem

Necmettin Erbakan ABD'nin ağır sanayi oyununu Elçibey'e anlattı

Eski Başbakanlardan rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Azerbaycan'ın hayatını kaybeden 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'e ağır sanayinin ..
Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında
Gündem

Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce köpeklerin kazıp çıkarttığı kafatasının DNA analizinin tamamlanması sonrası bir gizemi ortaya çıkardı..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay