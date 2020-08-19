Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Tüpraş
|2.656.058.155
|Emlak Konut GMYO
|1.960.270.232
|Şişe Cam
|1.486.124.988
|Garanti Bankası
|1.277.670.824
|ASELSAN
|978.761.734
|Güneş Sigorta
|850.993.324
|Petkim
|848.309.190
|Bim Mağazalar
|777.080.449
|Akbank
|713.694.446
|Sasa Polyester
|710.746.885
|Türk Hava Yolları
|657.513.548
|Zorlu Enerji
|605.217.862
|Koç Holding
|496.204.139
|Kardemir (D)
|457.165.363
|Trakya Cam
|453.961.909
|İpek Doğal Enerji
|329.879.716
|Türk Telekom
|325.850.445
|Ereğli Demir Çelik
|319.708.240
|Yapı ve Kredi Bankası
|315.079.944
|Vakıflar Bankası
|282.388.946
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)