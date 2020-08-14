Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|1.247.359.381
|Türk Hava Yolları
|861.412.808
|Garanti Bankası
|683.869.358
|Tüpraş
|667.692.230
|ASELSAN
|627.285.110
|Şişe Cam
|600.751.464
|Turkcell
|523.763.758
|Karsan Otomotiv
|502.066.485
|Güneş Sigorta
|457.281.351
|Akbank
|447.146.521
|Kardemir (D)
|379.796.211
|Koç Holding
|335.555.087
|Doğan Holding
|322.523.060
|Bim Mağazalar
|304.856.117
|Şekerbank
|282.816.509
|Türk Telekom
|276.367.826
|Tekfen Holding
|250.738.608
|Yapı ve Kredi Bankası
|243.500.415
|Odaş Elektrik
|231.766.348
|Pegasus
|231.199.370
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)