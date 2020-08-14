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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:54:36 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.247.359.381
Türk Hava Yolları 861.412.808
Garanti Bankası 683.869.358
Tüpraş 667.692.230
ASELSAN 627.285.110
Şişe Cam 600.751.464
Turkcell 523.763.758
Karsan Otomotiv 502.066.485
Güneş Sigorta 457.281.351
Akbank 447.146.521
Kardemir (D) 379.796.211
Koç Holding 335.555.087
Doğan Holding 322.523.060
Bim Mağazalar 304.856.117
Şekerbank 282.816.509
Türk Telekom 276.367.826
Tekfen Holding 250.738.608
Yapı ve Kredi Bankası 243.500.415
Odaş Elektrik 231.766.348
Pegasus 231.199.370

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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